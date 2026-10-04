Aseguran camioneta robada con municiones en su interior en Las Tapias, en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) localizaron y aseguraron una camioneta con reporte de robo, con municiones y equipo táctico, en la sindicatura Las Tapias, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que los agentes ubicaron una RAV4 de la marca Toyota en aparente abandono mientras patrullaban la localidad.

Al acercarse y examinar la unidad, confirmaron que esta contaba con reporte de despojo y tenía placas sobrepuesta.

Aunado a eso, hallaron en su interior una pistola calibre 9x19 milímetros, cuatro cargadores calibre 5.56x45 milímetros, 100 cartuchos útiles calibre 5.56x45 milímetros, dos chalecos tácticos, un chaleco con dos placas balísticas, y un casco táctico Kevlar.

Los objetos y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.