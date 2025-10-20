$!Aseguran más de 600 cartuchos y placas balísticas en Jesús María, Culiacán

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron en las inmediaciones del poblado Las Guásimas, perteneciente a la sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán, un arsenal compuesto por más de 600 cartuchos, cargadores, eslabones y placas balísticas, durante un operativo de reconocimiento terrestre.
De acuerdo con el informe, el hallazgo incluyó 619 cartuchos de distintos calibres, cinco cargadores, 950 eslabones para cartuchos calibre 5.56 milímetros, un cofre para el mismo calibre y cuatro placas balísticas.
Todo el material bélico fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.
Las acciones formaron parte de un despliegue del Grupo Interinstitucional, integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.