$!Aseguran más de 600 cartuchos y placas balísticas en Jesús María, Culiacán

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron en las inmediaciones del poblado Las Guásimas, perteneciente a la sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán, un arsenal compuesto por más de 600 cartuchos, cargadores, eslabones y placas balísticas, durante un operativo de reconocimiento terrestre.

De acuerdo con el informe, el hallazgo incluyó 619 cartuchos de distintos calibres, cinco cargadores, 950 eslabones para cartuchos calibre 5.56 milímetros, un cofre para el mismo calibre y cuatro placas balísticas.