$!Aseguran metanfetamina y precursores químicos en El Salado, Culiacán

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano culminó con el aseguramiento de droga sintética y precursores químicos en el poblado de Copaco, sindicatura de El Salado, en Culiacán.
La acción se realizó mediante una orden de cateo en un inmueble de la comunidad, ubicado al sur de la ciudad.
Tras la inspección, las autoridades aseguraron 83.1 kilogramos de metanfetamina sólida, además de 410 litros de metanfetamina líquida, 440 litros de tolueno y 95 litros de ácido clorhídrico, sustancias empleadas en la elaboración de droga sintética.
El material decomisado quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales federales, que continúan con las investigaciones correspondientes.