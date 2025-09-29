$!Aseguran metanfetamina y precursores químicos en El Salado, Culiacán

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano culminó con el aseguramiento de droga sintética y precursores químicos en el poblado de Copaco, sindicatura de El Salado, en Culiacán.

La acción se realizó mediante una orden de cateo en un inmueble de la comunidad, ubicado al sur de la ciudad.