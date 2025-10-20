Aseguran objetos prohibidos durante revisión en penal de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Durante una revisión rutinaria realizada este lunes 20 de octubre en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, autoridades estatales y federales aseguraron diversos objetos prohibidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE).
La dependencia estatal indicó que el operativo se llevó a cabo en seis módulos del penal, con la participación de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), personal de la Guardia Nacional adscrito a la Compañía de Revisión de Penales, y efectivos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro del centro penitenciario.
Como resultado de la intervención, se aseguraron tres armas cortas de distintos calibres, tres cargadores, 22 cartuchos útiles, 54 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, 22 teléfonos celulares, tres módems, una báscula gramera y dos radios de comunicación.
Los objetos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con la SSPE, el operativo concluyó sin incidentes y en apego a la normatividad vigente, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Un deceso y denuncias
Sin embargo, cerca de las 11:00 horas de este mismo lunes se reportó el fallecimiento de una persona privada de la libertad, identificada como José Alberto “G”, de 23 años, al interior de uno de los módulos. Según la información preliminar, se presume que la causa fue natural.
El hallazgo del cuerpo se dio en el contexto de una protesta encabezada por personal de custodia del penal, en rechazo a órdenes de cambio de adscripción a otros centros penitenciarios del estado, las cuales, señalan, no especifican fecha de retorno ni motivos claros.
Adicionalmente, familiares de personas privadas de la libertad denunciaron presuntos abusos cometidos por elementos del Equipo de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública durante las revisiones. Aseguran que desde las 7:00 horas se registraron actos de violencia hacia internos, lo que ha motivado la solicitud de intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Antecedentes
Cabe recordar que el pasado viernes 17 de octubre se registró una riña al interior del mismo centro penitenciario, la cual dejó como saldo una persona privada de la libertad sin vida y tres más lesionadas. Las autoridades mantienen abiertas investigaciones en torno a estos hechos.