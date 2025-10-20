Aseguran objetos prohibidos durante revisión en penal de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Durante una revisión rutinaria realizada este lunes 20 de octubre en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, autoridades estatales y federales aseguraron diversos objetos prohibidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE).

La dependencia estatal indicó que el operativo se llevó a cabo en seis módulos del penal, con la participación de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), personal de la Guardia Nacional adscrito a la Compañía de Revisión de Penales, y efectivos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro del centro penitenciario.

Como resultado de la intervención, se aseguraron tres armas cortas de distintos calibres, tres cargadores, 22 cartuchos útiles, 54 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, 22 teléfonos celulares, tres módems, una báscula gramera y dos radios de comunicación.

Los objetos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con la SSPE, el operativo concluyó sin incidentes y en apego a la normatividad vigente, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.