Aseguran tres vehículos robados en distintos puntos de Culiacán

CULIACÁN. _ La Policía Estatal de Sinaloa localizó y aseguró tres vehículos robados recientemente en distintos puntos de Culiacán.

Como parte del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos, agentes estatales localizaron las unidades y verificaron su estatus de robados.

Entre lo decomisado hay un vehículo Dodge RAM Adventure, modelo 2017 de color tinto, con reporte de robo; un Chevrolet Captiva de color blanco, despojado recientemente en la colonia Las Quintas; y un Volkswagen Taos, modelo 2025 de color blanco con reporte de robo, recuperado en las inmediaciones de la carretera La Costera.

Las unidades recuperadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes conforme a la ley.