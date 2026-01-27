$!Aseguran vehículo con armas tras ataque armado contra vivienda en la colonia Toledo Corro, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un domicilio fue atacado a balazos por un grupo de civiles armados la mañana de este lunes en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán. Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo que contenía armas largas en su interior, presuntamente relacionado con el ataque.
El hecho se registró alrededor de las 07:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce de la avenida 21 de Marzo y la calle Mina de la Valenciana, en las inmediaciones de un arroyo de aguas pluviales.
De acuerdo con autoridades, en la zona se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
En el lugar, personal militar localizó un domicilio de color azul con numerosos impactos de bala en la fachada principal, así como varios casquillos percutidos frente al inmueble.
Cerca de la vivienda atacada, las autoridades aseguraron un vehículo presuntamente vinculado con los hechos: un automóvil Nissan blanco, tipo sedán, en cuyo interior fueron encontradas al menos dos armas largas, alrededor de 30 cartuchos útiles y equipo táctico.
El vehículo y el armamento fueron trasladados a la pensión correspondiente para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni si los responsables lograron darse a la fuga.