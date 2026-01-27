$!Aseguran vehículo con armas tras ataque armado contra vivienda en la colonia Toledo Corro, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un domicilio fue atacado a balazos por un grupo de civiles armados la mañana de este lunes en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán. Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo que contenía armas largas en su interior, presuntamente relacionado con el ataque.

El hecho se registró alrededor de las 07:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce de la avenida 21 de Marzo y la calle Mina de la Valenciana, en las inmediaciones de un arroyo de aguas pluviales.