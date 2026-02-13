Aseguran vehículos robados y con series alteradas en Culiacán

CULIACÁN. _ En diversas acciones de vigilancia preventiva realizadas en la capital del estado, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) aseguraron cuatro vehículos que presentaban irregularidades legales, entre ellos dos unidades con reporte de robo vigente, una con placas sobrepuestas y una motocicleta con alteraciones en sus registros de identificación.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el primer aseguramiento se derivó de un reporte ciudadano al número de emergencias 9-1-1. Los agentes fueron alertados sobre el despojo de una camioneta Toyota RAV4 en la colonia Gabriel Leyva. Tras implementar un operativo de búsqueda, los efectivos ubicaron una unidad con las características descritas, confirmando mediante la base de datos que se trataba de la unidad recientemente sustraída.

En una segunda intervención, durante recorridos de seguridad en la colonia Chapultepec, los policías localizaron una camioneta Chevrolet S10 en estado de abandono. Al verificar la información de la unidad, el sistema arrojó que contaba con reporte de robo.

Por otra parte, en el fraccionamiento Banus 360, el personal preventivo detectó un sedán marca BMW. Al consultar las placas de circulación en Plataforma México, se determinó que estas no correspondían al vehículo en cuestión, procediendo a su resguardo por tratarse de placas sobrepuestas.

Finalmente, en la colonia Las Cucas, se aseguró una motocicleta Honda luego de que los elementos estatales detectaran alteraciones en su número de serie durante una inspección de rutina.

Todas las unidades motrices fueron trasladadas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.