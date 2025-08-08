$!Asesinan a Alejandro, un zapatero de la colonia Terranova en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Alejandro, quien despachaba como zapatero, fue asesinado a balazos durante la noche de este viernes 8 de agosto en la colonia Terranova, en Culiacán. La víctima, de 47 años de edad, fue acribillado en el local donde trabajaba y que se ubica por la calle Navidad, entre la avenida Gardenia y la calle Lirio.

Según reportes, fue alrededor de las 18:45 horas cuando personas llamaron al número de emergencias 9-1-1 para denunciar un ataque armado en el cual un hombre habría resultado herido. Informes indican que civiles armados llegaron directamente al local y le dispararon en varias ocasiones a Alejandro, para después emprender la huida. El reporte provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal Preventiva, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con vida por la gravedad de sus heridas.