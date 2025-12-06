$!Asesinan a balazos a un hombre frente a una tienda en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado un hombre durante la tarde de este sábado 6 de diciembre frente a una tienda de abarrotes de la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

El homicidio se reportó alrededor de las 16:40 horas en la calle de terracería Cerro de la Chuparrosa, entre la calle Luciérnaga y Cuarta.

Según reportes preliminares, la víctima fue bajada de un vehículo en el que se encontraban civiles armados, quienes le dispararon en el lugar.

Las características de la unidad automotriz de los agresores no fueron dadas a conocer y también se desconoce su paradero.