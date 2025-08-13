$!Asesinan a comandante de la Policía Municipal en pleno centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Un comandante de la Policía Municipal de Culiacán fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 13 de agosto, mientras se trasladaba en su vehículo por calles del primer cuadro de la ciudad. La víctima fue identificada como Iván Alfonso “N”, quien se desempeñaba como jefe del sector 4, con jurisdicción en la colonia Los Huizaches, al sur de la capital sinaloense. El oficial fue atacado tras concluir su turno, cuando circulaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra blanco, el cual recibió múltiples impactos de bala.

Con el asesinato de este comandante, ya son 46 los elementos policiacos que han perdido la vida en los últimos 11 meses, en el contexto de la pugna interna al interior del Cártel de Sinaloa. El ataque ocurrió cuando el agente se dirigía hacia el norte por la avenida Venustiano Carranza, a la altura de la zona conocida como la caseta cuatro. Sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, provocando que perdiera la vida al interior del vehículo, el cual quedó detenido frente a una gasolinera, entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Cristóbal Colón.