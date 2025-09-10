$!Asesinan a hombre en la colonia Progreso de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Sergio Alán “N”, de 50 años de edad, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 10 de septiembre en la colonia Progreso, al sur de la ciudad.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas, sobre la calle Tercera, casi esquina con Colinas de Granate. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba dentro de una vivienda, sentada sobre una cubeta de plástico, cuando fue atacada a tiros por sujetos armados.