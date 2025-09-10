$!Asesinan a hombre en la colonia Progreso de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Sergio Alán “N”, de 50 años de edad, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 10 de septiembre en la colonia Progreso, al sur de la ciudad.
El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas, sobre la calle Tercera, casi esquina con Colinas de Granate. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba dentro de una vivienda, sentada sobre una cubeta de plástico, cuando fue atacada a tiros por sujetos armados.
Sergio Alán se dedicaba a recolectar y vender materiales reciclables, como madera y lámina, según indicaron vecinos de la zona. Fueron ellos quienes reportaron el hecho al 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que el hombre presentaba al menos un disparo en la cabeza. Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Dirección de Investigación Criminalística realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios en el sitio.
Hasta el momento no se cuenta con información sobre los agresores ni sobre el vehículo en el que habrían huido.