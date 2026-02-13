Asesinan a hombre en sector Santa Fe, en Culiacán; recolectaba objetos en la calle

CULIACÁN. _ Un hombre dedicado a la recolección de materiales fue privado de la vida a balazos durante la noche del jueves en el fraccionamiento Rincón del Real, ubicado al norte de la capital sinaloense.

La víctima, identificada de manera preliminar por conocidos como Tadeo “N”, de aproximadamente 50 años y originario de Durango, se desplazaba en un triciclo amarillo cuando ocurrió el ataque.

El hecho fue reportado por vecinos de la zona alrededor de las 23:30 horas sobre la calle Villa del Palmar, entre Fuente de Las Cibeles y Emile Berline. De acuerdo con los datos obtenidos, el hoy occiso transportaba estructuras de fierro al momento de la agresión.

Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el deceso y acordonaron el área para preservar la escena. Posteriormente, personal de investigación y servicios periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para las pruebas de ley.