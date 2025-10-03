$!Asesinan a hombre frente a su padre en Hacienda Alameda, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado la tarde de este viernes 3 de octubre en el fraccionamiento Hacienda Alameda, al norte de Culiacán.

El homicidio se registró poco antes de las 16:00 horas en la calle Guayacán, entre la calle Primera Norte y Álamos.

Según informes, la víctima habría sido perseguida por dos sujetos armados, quienes en un principio le habrían disparado en la pierna, dejándolo herido.

Tras el ataque se habría desatado un forcejeo entre ambas partes hasta que los civiles le dispararon en repetidas ocasiones al hombre y lo dejaron sin vida.