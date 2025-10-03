$!Asesinan a hombre frente a su padre en Hacienda Alameda, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado la tarde de este viernes 3 de octubre en el fraccionamiento Hacienda Alameda, al norte de Culiacán.
El homicidio se registró poco antes de las 16:00 horas en la calle Guayacán, entre la calle Primera Norte y Álamos.
Según informes, la víctima habría sido perseguida por dos sujetos armados, quienes en un principio le habrían disparado en la pierna, dejándolo herido.
Tras el ataque se habría desatado un forcejeo entre ambas partes hasta que los civiles le dispararon en repetidas ocasiones al hombre y lo dejaron sin vida.
Frente al hecho se encontraba el padre de la víctima, quien intentó rescatarlo y alejarlo de sus agresores; no obstante, estos emprendieron la huida al abordar un vehículo y su paradero de momento es desconocido.
Familiares llamaron al número de emergencias 911 y se generó la movilización de las autoridades competentes, siendo elementos de la Guardia Nacional quienes arribaron para responder al hecho.
El personal castrense delimitó una zona luego de dar fe que en el sitio se encontraba un hombre recostado en medio de la calle y con heridas de bala. Un equipo de rescate se encargó de asistirlo, sin embargo, confirmó que el hombre que ya no contaba con signos vitales.
Su identidad no ha sido revelada, pero refiere que tendría aproximadamente 30 años de edad.
Un área fue acordonada con cinta amarilla de precaución a la espera de que arriben agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las labores y diligencias correspondientes.