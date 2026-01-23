$!Asesinan a motopatrullero de la Policía Municipal en Lomas de las Torres, en Mazatlán

CULIACÁN._ Un elemento de la Policía Municipal de Mazatlán perdió la vida tras ser atacado a balazos la tarde de este viernes 23 de enero, cuando se desplazaba sobre la avenida Bahía Kino, en la colonia Lomas de las Torres.
La víctima, quien no ha sido identificada de manera oficial, estaba adscrita al Grupo Jaguar y se encontraba en servicio al momento del ataque.
El cuerpo del agente quedó a un costado de la motocicleta oficial que conducía.
De acuerdo con los primeros reportes, el motopatrullero circulaba por dicha vialidad cuando fue interceptado por hombres armados, quienes abrieron fuego en su contra, dejándolo gravemente herido.
Testigos de los hechos alertaron al número de emergencias 911, lo que generó una rápida movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad.
La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Con este homicidio, suman seis los agentes de corporaciones policiales asesinados durante el primer mes de 2026.