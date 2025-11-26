Asesinan a mujer al interior de un minisúper de la colonia Ignacio Allende en Culiacán

Una mujer fue agredida a balazos la tarde de este miércoles dentro de un minisúper ubicado en la colonia Ignacio Allende, al norte de Culiacán.
El ataque ocurrió sobre la calle Agustina Achoy, entre Francisco Márquez y Rey Melchor, en los límites con la colonia 6 de Enero. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones alrededor de las 15:00 horas, y al arribar confirmaron que la víctima estaba herida.
Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención, pero señalaron que ya no contaba con signos vitales. La identidad de la mujer permanece sin confirmar, aunque en el lugar trascendió que podría ser la propietaria del negocio.
Con este caso, suman seis mujeres privadas de la vida en menos de una semana, con hechos consecutivos registrados desde el domingo en Culiacán, Navolato y Mocorito.
Agentes de la Guardia Nacional resguardaron la zona para permitir las labores de investigación.