Asesinan a mujer al interior de un minisúper de la colonia Ignacio Allende en Culiacán

Una mujer fue agredida a balazos la tarde de este miércoles dentro de un minisúper ubicado en la colonia Ignacio Allende, al norte de Culiacán.

El ataque ocurrió sobre la calle Agustina Achoy, entre Francisco Márquez y Rey Melchor, en los límites con la colonia 6 de Enero. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones alrededor de las 15:00 horas, y al arribar confirmaron que la víctima estaba herida.