$!Asesinan a un hombre en la colonia Francisco Alarcón, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre, identificado como Natividad, fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 19 de septiembre afuera de una tienda de abarrotes en la colonia Francisco Alarcón, al sur de Culiacán.

De acuerdo con testimonios de vecinos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que provocó que alertaran a las autoridades. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron al lugar para asegurar la zona.