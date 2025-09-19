$!Asesinan a un hombre en la colonia Francisco Alarcón, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre, identificado como Natividad, fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 19 de septiembre afuera de una tienda de abarrotes en la colonia Francisco Alarcón, al sur de Culiacán.
De acuerdo con testimonios de vecinos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que provocó que alertaran a las autoridades. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron al lugar para asegurar la zona.
Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para atender a la víctima, pero al revisarlo, confirmaron que ya no tenía signos vitales.
Militares y policías municipales acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía de Sinaloa inició las diligencias para integrar la carpeta de investigación. Como parte del protocolo de seguridad, los militares también inspeccionaron las viviendas cercanas al lugar de los hechos.