$!Asesinan a un joven dentro de camioneta en la colonia Loma de Tamazula, en Culiacán; otro hombre resulta herido

Un hombre joven fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 26 de abril cuando circulaba en una camioneta por calles de la colonia Loma de Tamazula, en Culiacán, donde además otro hombre resultó herido durante el mismo hecho.

El atentado fue reportado alrededor de las 16:40 horas sobre la avenida Tamazula, entre las calles Río Nilo y Río Éufrates.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima viajaba al volante de una camioneta Ford Ranger color azul, acompañado de una mujer joven que ocupaba el asiento del copiloto. En ese punto, civiles armados se aproximaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el masculino.