“El caso del asesino pues iba en estado de intoxicación y pues es lo que pasa y la verdad muy lamentable, afortunadamente ya detenido en este caso, pero pues el daño ya está hecho,...esto desafortunadamente a lo mejor no está bien que lo diga, pero a eso nos estamos exponiendo con tanto consumo de droga que existe”, señaló el Alcalde.

Señaló que la detención del presunto culpable se dio cerca del lugar de los hechos, sin embargo no reveló más información para no entorpecer el proceso de investigación de la carpeta del caso y si el delito se clasifica o no como un feminicidio se determinará dentro de la propia investigación.

“Lo que les puedo adelantar yo solamente hasta donde me encuentro legalmente permitido es que se encuentra detenido, ya lo demás yo creo que el Fiscal ya podrá adelantarle los datos”, agregó.