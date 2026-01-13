Seguridad
|
Violencia

Atacan a balazos a un empleado del Ayuntamiento de Culiacán

Paúl Ernesto, de 21 años presentó lesiones de bala en la región pélvica tras una agresión durante la mañana de este martes junto a las instalaciones del Conalep 3, en la colonia Chulavista, al sur de la ciudad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/01/2026 12:31
13/01/2026 12:31

Un empleado del Ayuntamiento de Culiacán fue atacado a balazos durante la mañana de este martes, junto a las instalaciones del Conalep 3 en la colonia Chulavista, al sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Paúl Ernesto “N”, de 21 años, quien presentó lesiones por impacto de bala en la región pélvica tras ser agredido sobre la calle Rubén Martí, alrededor de las 11:20 horas.

$!Atacan a balazos a un empleado del Ayuntamiento de Culiacán

Luego del atentado, fue atendido en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladado a un centro de salud.

La escena permanece bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona a la espera de que la Fiscalía General del Estado realice las diligencias correspondientes.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube