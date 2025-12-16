$!Atacan a balazos y vandalizan una vivienda en El Vallado, en Culiacán

Civiles desconocidos atacaron a balazos y vandalizaron una vivienda durante la noche de este martes en el sector El Vallado, en Culiacán.

El hecho fue sobre la calle Puerto Huatabampo, en el tramo entre la avenida Reforma y la calle Puerto Veracruz, a un par de calles de una unidad deportiva.

El inmueble atacado es de una planta y color blanco, en cuya fachada se apreciaron al menos una docena de impactos por proyectil de arma larga.