$!Atacan a balazos y vandalizan una vivienda en El Vallado, en Culiacán

Civiles desconocidos atacaron a balazos y vandalizaron una vivienda durante la noche de este martes en el sector El Vallado, en Culiacán.
El hecho fue sobre la calle Puerto Huatabampo, en el tramo entre la avenida Reforma y la calle Puerto Veracruz, a un par de calles de una unidad deportiva.
El inmueble atacado es de una planta y color blanco, en cuya fachada se apreciaron al menos una docena de impactos por proyectil de arma larga.
Por su parte, el portón de color café lucía colisionado de la parte inferior.
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni muertas tras el atentado, reportado cerca de las 18:30 horas de este 16 de diciembre.
Al sitio arribaron oficiales de la Policía Municipal de Culiacán y del Ejército Mexicano, mismos que mantienen acordonado el perímetro a la espera de la llegada de peritos para comenzar las investigaciones del caso.el vallado