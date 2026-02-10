$!Ataque armado deja un hombre herido de bala en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán

Un hombre fue trasladado hacia un hospital la tarde de este martes luego de ser atacado a balazos cuando circulaba en su vehículo por las calles del fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán.
Según reportes preliminares, la víctima se encontraba circulando en su unidad de tipo sedán y color oscuro cuándo civiles armados se le acercaron para agredirlos a tiros.
El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas en la calle Villa Asturias, entre Villa Alcalá y la avenida principal del sector. Un reporte sobre una persona lesionada de bala provocó la movilización de elementos de seguridad.
Efectivos del Ejército Mexicano arribaron para dar fe del hecho. En el lugar localizaron a la víctima herida y su unidad con daños y golpes en la carrocería por los disparos, además de que terminó estrellado con un poste.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistir al lesionado y lo transportaron en una ambulancia hacia un hospital de la ciudad. En tanto, los militares aseguraron una zona y acordonaron un tramo de la calle.
El área quedó bajo resguardo para facilitar las labores de los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes llegaron para realizar las diligencias correspondientes.
Cabe mencionar que la identidad de la víctima aún no ha sido revelada y se desconoce su estado de salud actual.