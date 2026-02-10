$!Ataque armado deja un hombre herido de bala en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán

Un hombre fue trasladado hacia un hospital la tarde de este martes luego de ser atacado a balazos cuando circulaba en su vehículo por las calles del fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán.

Según reportes preliminares, la víctima se encontraba circulando en su unidad de tipo sedán y color oscuro cuándo civiles armados se le acercaron para agredirlos a tiros.

El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas en la calle Villa Asturias, entre Villa Alcalá y la avenida principal del sector. Un reporte sobre una persona lesionada de bala provocó la movilización de elementos de seguridad.