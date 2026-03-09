$!Ataque armado deja un hombre herido de bala en un expendio cervecero de la colonia 5 de Febrero, al sur de Culiacán

La víctima, un hombre que se encontraba en el establecimiento, fue agredido a balazos por sujetos armados, quedando gravemente herido en el lugar.

Un ataque armado reportado la tarde de este lunes 9 de marzo dejó a un hombre herido de bala en un expendio de cervezas de la colonia 5 de Febrero, al sur de Culiacán.

El ataque armado se reportó alrededor de las 17:20 horas, entre la avenida Los Laureles y la calle Convención de Apatzingan.

De acuerdo con los reportes, la identidad del herido no ha sido revelada, pero se confirmó que fue trasladado a un centro médico, donde su estado de salud es reportado como delicado.

Ante la situación, elementos del Ejército Mexicano arribaron para asegurar el área y permitir que los peritos y policías de investigación realizaran las diligencias necesarias en busca de indicios que permitan esclarecer este violento acto.