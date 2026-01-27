$!Ataque armado en taller automotriz deja al menos un muerto en Riberas de Tamazula

Un ataque armado al interior de un taller automotriz dejó como saldo preliminar a al menos un hombre muerto en la colonia Riberas de Tamazula, en el sector La Lima, al noreste de Culiacán.

De acuerdo con reportes, civiles ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones, para posteriormente huir.

Dentro del taller quedaron regados varios casquillos de arma de fuego, así como el cuerpo del occiso, de quien se desconocen características físicas debido, ya que quedó tendido en una zona sin visibilidad hacia afuera.