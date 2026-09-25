$!Ataques y reportes de disparos dejan tres heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque a balazos y un reporte de disparos se registraron la tarde de este viernes en Mazatlán, con un saldo de tres personas heridas. Estos se suman al otro hecho ocurrido en el Fraccionamiento Colinas del Real, también este viernes, que dejó un muerto y una mujer herida, además de una víctima colateral.

La agresión se registró en la Calle Pachuca, cerca de la Michoacán, en la Colonia Sánchez Celis, el cual dejó a dos hombres heridos de bala.

Ambos fue trasladados a recibir atención médica a un hospital.