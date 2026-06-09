$!Atentado con coche bomba sacude a Escuinapa y deja sin electricidad a media ciudad

ESCUINAPA._ Un fuerte estallido despertó a los habitantes de la cabecera municipal de Escuinapa la madrugada de este martes 9 de junio, luego de que un coche bomba explotara sobre la carretera Federal México 15, provocando un apagón masivo que afectó a la tercera parte de la ciudad y el despliegue inmediato de corporaciones militares y policiacas. El incidente ocurrió a las 4:04 horas, a unos 500 metros de una estación de servicio de combustible, en la misma zona donde la madrugada del lunes anterior ocurrió un ataque a balazos que cobró la vida de dos personas.

Minutos antes del estallido, desde las 3:00 horas, un helicóptero de las Fuerzas Armadas ya sobrevolaba la zona. Fuentes en el lugar confirmaron que el estruendo se debió a un artefacto explosivo colocado en un vehículo que circulaba por la vía federal.

A pesar de que las primeras versiones señalaban el fallecimiento de dos personas, las revisiones posteriores confirmaron que no se registraron pérdidas humanas ni heridos tras el estallido. Sin embargo, la onda expansiva causó daños materiales severos, destruyendo los cristales de una tienda de conveniencia cercana y derribando las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Debido a los daños en la infraestructura, la mitad de la cabecera municipal se quedó sin suministro de energía eléctrica. Personal de la paraestatal acudió al sitio para iniciar los trabajos de reparación, logrando restablecer el servicio a las 6:40 horas.

El sitio de la detonación, ubicado entre una escuela primaria, la gasolinera y la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentra completamente bajo resguardo. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva mantienen un cerco de seguridad en el perímetro.