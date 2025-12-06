$!Auto cae a barranco del paso superior sur en Mazatlán

El accidente se registró a las 13:00 horas en los carriles al sur, sin que se reporten heridos.

MAZATLÁN._ Un auto compacto cayó este sábado hacia el barranco del paso superior a la altura de la colonia Jesús García y quedó en el fondo de un canal pluvial.

Por causas desconocidas, el conductor perdió el control del volante y el vehículo cayó hacia el barranco de aproximadamente 10 metros de altura y quedó volcado hacia el costado derecho en el fondo de un canal pluvial.

Aunque aturdido por las volteretas que dio el Chevrolet Beat, el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios; fue valorado por socorristas de Cruz Roja pero no ameritó atención médica.

Del parte de hechos se hicieron cargo elementos de Tránsito Municipal.

El muro de contención metálico pudiera evitar esos accidentes, pero el muro de contención en esa zona brilla por su ausencia.