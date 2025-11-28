Balean a joven frente a domicilio de la colonia Grecia, en Culiacán

Un joven conocido como “El Pato” fue atacado a tiros durante el mediodía de este viernes frente a un domicilio de la colonia Grecia, al norte de Culiacán.

Hasta el momento no se ha revelado su nombre ni su edad, únicamente se informó que se trata de un residente joven del sector.

El ataque se registró alrededor de las 13:30 horas, sobre la calle Estrella, en el cruce con Tales de Mileto, cerca de una loma.

El herido fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que la zona quedó resguardada por personal del Ejército Mexicano.