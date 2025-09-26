$!Buscan a dos guasavenses desaparecidos tras viaje rumbo a Chiapas

GUASAVE. _ Familiares y amigos de dos hombres originarios de Guasave solicitan apoyo para localizarlos, luego de que perdieran contacto con ellos desde el pasado miércoles, cuando se dirigían hacia el estado de Chiapas.
Se trata de Juan Carlos Ochoa Villanazul, conocido como “El Pájaro”, de 33 años de edad, y Sergio Antonio Quiroz Duarte, de 44 años. Ambos salieron de Guasave a bordo de una camioneta Jetour, color arena, modelo 2025, y según los últimos reportes, fueron vistos por última vez en la zona sur del estado.
De acuerdo con la información difundida, la última comunicación que se tuvo con Juan Carlos fue alrededor de las 17:00 horas del miércoles, cuando se encontraba transitando por el municipio de Escuinapa. Desde entonces, se desconoce su paradero y el de su acompañante, así como el de la unidad en la que viajaban, lo que ha generado preocupación entre sus allegados.
Al momento de su desaparición, Juan Carlos vestía pantalón de mezclilla azul, playera azul marino marca Adidas y tenis negros con suela blanca marca Nike. Por su parte, Sergio Antonio portaba un pants azul, playera del mismo tono y sandalias marca Náutica en colores azul y blanco.
Familiares han solicitado a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a localizarlos, se comuniquen al número de emergencias 911 o al 089 para realizar reportes de manera anónima.