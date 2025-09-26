$!Buscan a dos guasavenses desaparecidos tras viaje rumbo a Chiapas

GUASAVE. _ Familiares y amigos de dos hombres originarios de Guasave solicitan apoyo para localizarlos, luego de que perdieran contacto con ellos desde el pasado miércoles, cuando se dirigían hacia el estado de Chiapas.

Se trata de Juan Carlos Ochoa Villanazul, conocido como “El Pájaro”, de 33 años de edad, y Sergio Antonio Quiroz Duarte, de 44 años. Ambos salieron de Guasave a bordo de una camioneta Jetour, color arena, modelo 2025, y según los últimos reportes, fueron vistos por última vez en la zona sur del estado.