$!Buscan a José Carlos en Culiacán; llaman a marcha por su desaparición

CULIACÁN._ Familiares de José Carlos Zazueta Leyva, de 38 años, denunciaron su desaparición tras haber sido visto por última vez el pasado 23 de septiembre en la comisaría de Bellavista, sindicatura de Culicancito, en Culiacán.

A dos días de no saber de su paradero, sus allegados solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita dar con su paradero.

Según la descripción proporcionada, al momento de su desaparición vestía una playera azul marca Nike, pantalón de mezclilla negro y botas de hule blancas.