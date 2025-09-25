$!Buscan a José Carlos en Culiacán; llaman a marcha por su desaparición

CULIACÁN._ Familiares de José Carlos Zazueta Leyva, de 38 años, denunciaron su desaparición tras haber sido visto por última vez el pasado 23 de septiembre en la comisaría de Bellavista, sindicatura de Culicancito, en Culiacán.
A dos días de no saber de su paradero, sus allegados solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita dar con su paradero.
Según la descripción proporcionada, al momento de su desaparición vestía una playera azul marca Nike, pantalón de mezclilla negro y botas de hule blancas.
José Carlos mide 1.74 metros, es de tez morena clara, complexión robusta, cara redonda, ojos pequeños, nariz chica, cabello ondulado y frente reducida.
Como parte de las acciones de exigencia, familiares y vecinos convocaron a una marcha que partirá el próximo lunes 29 de septiembre desde la escalinata de la Catedral hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Culiacán.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localización, mientras que los familiares pidieron que cualquier información sea reportada al número de emergencias 9-1-1.