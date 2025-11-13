Buscan a joven con autismo en Culiacán; fue visto por última vez en el Tec de Culiacán

CULIACÁN. _ Miguel Eduardo Beltrán Reyes, un joven de 18 años con autismo de grado uno, se encuentra desaparecido desde la tarde del 12 de noviembre en Culiacán.

De acuerdo con la información de familiares y del colectivo de búsqueda Sabueso Guerreras A.C., la última ubicación conocida del joven es en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Culiacán, en la colonia Guadalupe, alrededor de las 14:30 horas, mientras el joven esperaba el camión para regresar a su casa.

La preocupación por su ausencia se incrementó debido a su condición de autismo de grado uno.

Al momento de su desaparición, el joven portaba pantalón y camisa, además de una mochila de color negro. Como señas particulares, Miguel Eduardo usa gafas, tiene cabello largo y brackets. Mide aproximadamente 1.78 metros de estatura.

El colectivo de búsqueda de personas, Sabueso Guerreras A.C., emitió y difundió una ficha para solicitar el apoyo ciudadano en la localización del joven.

Para aportar cualquier información veraz y confirmada que ayude a dar con su paradero, se encuentra disponible el número telefónico 6671-57-19-30.