Buscan a joven desaparecido en la sindicatura de Culiacancito

CULIACÁN. _ Familiares de Kevin Medina Güicho, de 21 años, solicitan apoyo ciudadano para localizarlo, luego de su desaparición el pasado 27 de septiembre en la sindicatura de Culiacancito, al norte de la capital sinaloense.

De acuerdo con sus allegados, Kevin salió de su domicilio alrededor de las 16:00 horas y desde entonces no han tenido noticias sobre su paradero.

El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras emitió una ficha de localización y puso a disposición el número 667 157 1930 para cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo.