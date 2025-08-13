$!Buscan a Kimberly Yoselin, de 16 años, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado activó Alerta Amber para pedir ayuda en la localización de Kimberly Yoselin Zúñiga García, reportada como desaparecida en Culiacán.
La menor, de 16 años de edad, fue vista por última vez el pasado 6 de agosto del 2025.
Según información proporcionada, la última información sobre su paradero fue cuando salió de su domicilio en la colonia Rotarismo y ya no regresó.
Para apoyar en su búsqueda se dispone de los números telefónicos (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.
Como características mide 1.6 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara, cabello largo y lacio color negro, boca y ojos medianos color café oscuro, labios gruesos y nariz mediana chata.
La vestimenta que portaba cuando fue vista era una playera de cuello redondo color negro, pantalón de mezclilla negro y tenis color negro.