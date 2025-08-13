$!Buscan a Kimberly Yoselin, de 16 años, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado activó Alerta Amber para pedir ayuda en la localización de Kimberly Yoselin Zúñiga García, reportada como desaparecida en Culiacán.

La menor, de 16 años de edad, fue vista por última vez el pasado 6 de agosto del 2025.

Según información proporcionada, la última información sobre su paradero fue cuando salió de su domicilio en la colonia Rotarismo y ya no regresó.