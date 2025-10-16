Buscan en Escuinapa a Maritza Aracely, menor de 12 años desaparecida desde el 12 de septiembre

ESCUINAPA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió la Alerta Amber para la localización de Maritza Aracely Padilla Cordero, de 12 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado 12 de septiembre de 2025.

Según el reporte oficial, la denuncia por su desaparición fue interpuesta el 14 de octubre de 2025. La menor fue vista por última vez en el municipio de Escuinapa, el 12 de septiembre y desde esa fecha no se tienen más datos sobre su paradero.

La FGE considera que la integridad de Maritza Aracely pudiera encontrarse en riesgo, “toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, indica el documento.

La menor es de sexo femenino, nacionalidad mexicana, complexión delgada, tez morena clara, tiene cabello corto, ondulado, de color negro, y ojos color café. Mide 1.62 metros de estatura. Como señas particulares se indica que no presenta ninguna.

La autoridad solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la adolescente.

Para aportar información, la Fiscalía pone a disposición los números (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 de Alerta Amber Sinaloa.