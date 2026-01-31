Capturan en Jalisco a presunto secuestrador en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada Antisecuestros, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, presunto responsable de secuestro agravado en el municipio de Mazatlán.

La detención ocurrió en el Estado de Jalisco, por hechos atribuidos al sujeto en noviembre del 2013, cuando supuestamente privó de la libertad a una persona y exigió un pago de 3 millones de pesos por su rescate.

De acuerdo con la información oficial, Carlos citó a la víctima bajo la promesa de un empleo, y al encontrarse, lo raptó y amenazó de muerte.

Finalmente, la persona afectada pagó 500 mil pesos, y fue liberada.

Una vez detenido, el imputado fue trasladado a Sinaloa y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Zona Sur, por elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.