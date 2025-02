$!’Cerramos las cortinas y nos echamos al suelo’, recuerda testigo instantes del ataque contra agentes de la Fiscalía

Unos de los testigos del incidente comentó algunos detalles sobre el suceso y destacó que solamente se encontraba realizando unas compras en el lugar cuando comenzó el ataque.

“Estaba comprando en la tienda cuando pasó la balacera, se escucharon muy fuerte”, dijo.

El hombre señaló que eran varias las personas que se encontraban afuera del centro comercial mientras corrían del pánico para resguardarse dentro de las tiendas del lugar.

“Había gente afuera, corrieron para meterse y cerraron las cortinas. Nos tiramos al suelo, nos quedamos un buen rato tumbados, casi como 10 minutos, estaban muy fuertes los balazos, se escucharon muy fuerte”, agregó.

Después de que se acabaron las detonaciones, las personas que se encontraban resguardadas realizaron acciones solidarias para pasar la situación con más tranquilidad.

“Estuvimos dentro mucho tiempo, nos sirvieron agua y café, todavía no queríamos salir. Salimos después de 40 minutos y ya estaban los policías afuera”, dijo.

Ya que la situación fue controlada por los elementos de seguridad, el testigo salió a observar el panorama y fue en busca de su vehículo que lo había dejado estacionado en la zona de aparcamiento.

Para su mala fortuna, su unidad presentó impactos de bala en el parabrisas frontal, el trasero y en el retrovisor derecho.

“Me dispararon el parabrisas de atrás, también adelante me llegó un impacto. Los policías me dijeron que no podía pasar, que iban a checar primero lo del caso y que después me darían un documento para poderme ir”, lamentó.