$!Christian cumple tres días desaparecido en Elota; activan búsqueda

ELOTA. _ La Fiscalía General del Estado (FGE), emitió una Alerta Amber por la desaparición de Christian Zamora Pérez, de 17 años de edad, en el municipio de Elota.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el adolescente fue visto por última vez hace tres días, el 8 de febrero, en el Ejido Culiacán del citado municipio.