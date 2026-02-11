Seguridad
|
Alerta Amber

Christian cumple tres días desaparecido en Elota; activan búsqueda

El adolescente de 17 años fue visto por última vez el 8 de febrero, en un domicilio del Ejido Culiacán
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/02/2026 08:43
11/02/2026 08:43

ELOTA. _ La Fiscalía General del Estado (FGE), emitió una Alerta Amber por la desaparición de Christian Zamora Pérez, de 17 años de edad, en el municipio de Elota.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el adolescente fue visto por última vez hace tres días, el 8 de febrero, en el Ejido Culiacán del citado municipio.

$!Christian cumple tres días desaparecido en Elota; activan búsqueda

Christian mide 1.70 metros aproximadamente, es de tez morena, complexión mediana, cabello ondulado de color castaño, ojos medianos color café oscuro, boca grande, labios gruesos y nariz mediana aguileña. La última vez que fue visto vestía una playera y short color verdes.

Cualquier información que conduzca a su paradero, se dispone de los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.

#Alerta Ámber
#Elota
#Personas desaparecidas
#Sinaloa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube