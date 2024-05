“Imagínese, van dos semanas y en las dos semanas son cinco cuerpos. Yo siento que aquí debería de coordinarse algo más, algo, una brigada, una brigada porque la verdad, es mucho, es extenso y no hemos podido salir de aquí, porque pues, un sólo día se lleva todo esto”, comunicó.

“Esta situación no debe de quedarse así, si se da cuenta, hay muchos montículos donde se pueden encontrar personas, pero desgraciadamente no contamos con el recurso de decir ‘vamos a seguir viniendo’. Necesitamos que sigan con las búsquedas y el apoyo”, dijo.

“La semana pasada por agenda llena, vinimos nosotras solas y de hecho en la parte de abajo sí encontramos indicios solas, pero no tenemos por qué venir solas. Esto ya tiene que ser como, como algo que el estado debería haber lo que se va a hacer aquí”, señaló.

Reynalda destacó que se han quedado esperando a que los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional intervengan, pero que no lo han hecho. Así también, expresó que aún con eso seguirán buscando a sus hijos de entre la tierra hasta encontrarlos.

“Coordinar tanto con la Secretaría de Seguridad Pública, esperamos a la Guardia Nacional y nunca llegó, usted sabe que por esta situación necesitamos la seguridad, necesitamos el apoyo, necesitamos el seguir buscando, porque yo le voy a decir algo, si a mí no me apoyan, yo me voy a venir a buscar a mi hijo aquí, porque la verdad, son demasiadas”, expresó Pulido Chavira.