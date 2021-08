CULIACÁN._ Con mantas colocadas afuera de la sede de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Moreno demandó a las autoridades que investiguen el asesinato de su hijo, que a más de cuatro años de ocurrido, aún sigue impune.

Ante la lentitud de las investigaciones, Claudia ha pasado de ser de una mujer que espera a ver qué información le daban a una madre que constantemente busca verdaderos resultados.

Las presuntas irregularidades en el caso de la señora Claudia se mostraron después de los primeros cinco meses de la muerte de su hijo, donde manifestaban las autoridades que uno de los responsables era una persona de nombre “El Cabezas” o “El Cuate” y que se fue a la ciudad de Guamúchil.

“Por cosas de la vida, supe que ese mentado asesino que inventaron lo habían matado 14 días antes que a mi hijo y cómo un muerto va a matar otra persona”.

Claudia indicó que empezó a reclamar justicia desde noviembre del 2019, donde colocó unas mantas dirigidas al vicefiscal, Policía Ministerial y Ministerio Público donde denunciaban que estaban ayudando al asesino de su hijo.

Después de eso, las autoridades buscaron a una persona que no se diera con él y que sólo se decían que era de La Limita de Itaje

“ Y ahí te voy para el rancho, yo leí la declaración y dije esto es mentira y guardé silencio y dije tengo que demostrarles lo que leí es mentira y que al ir a buscarlo, di con dicha persona, que en un principio se dio a la fuga cuando me vio, pero después de contactar y platicar con él me di cuenta que eran mentiras y que no había conocido a mi hijo ”.

Claudia Moreno explicó que solicitó que declarara un joven para que pudiera desmentir dicha versión que estaba en el expediente.

Indicó que cada vez que se manifieste va tener una manta nueva y que por eso ahora tiene varias mantas colocadas y que sólo quiere que arresten al verdadero responsable por la muerte de su hijo.

Al final dijo que se reuniría con el personal de la Fiscalía, donde espera que le den mejores resultados.