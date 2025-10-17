Confirma SSPyTM ataque armado contra dos agentes de Tránsito en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó que la tarde de este viernes dos agentes de Vialidad perdieron la vida en un ataque armado ocurrido en el cruce de las calles Antonio Ruíz y Pedro de Tovar, en la colonia San Rafael, al poniente de la ciudad.

Según información oficial, los elementos Luis Alberto Morán Ramírez, de 45 años y con 11 años de servicio, e Iris Irene Félix Acosta, de 39 años y seis años en la corporación, realizaban labores de patrullaje a bordo de una unidad oficial cuando fueron interceptados por sujetos armados que, presuntamente, viajaban en una camioneta.