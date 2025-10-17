Confirma SSPyTM ataque armado contra dos agentes de Tránsito en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó que la tarde de este viernes dos agentes de Vialidad perdieron la vida en un ataque armado ocurrido en el cruce de las calles Antonio Ruíz y Pedro de Tovar, en la colonia San Rafael, al poniente de la ciudad.
Según información oficial, los elementos Luis Alberto Morán Ramírez, de 45 años y con 11 años de servicio, e Iris Irene Félix Acosta, de 39 años y seis años en la corporación, realizaban labores de patrullaje a bordo de una unidad oficial cuando fueron interceptados por sujetos armados que, presuntamente, viajaban en una camioneta.
“De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda y reacción con la participación de corporaciones del Grupo Interinstitucional, así como equipos de auxilio; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, ambos agentes perdieron la vida a consecuencia de las lesiones sufridas”, señala la SSPyTM a través de un comunicado de prensa.
La SSPyTM expresó su profundo pesar por la muerte de sus compañeros e informó que brindará apoyo y acompañamiento a sus familias, conforme a la normativa y protocolos vigentes.
Además, señaló que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado para aclarar los hechos y capturar a los responsables del ataque.