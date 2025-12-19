$!Controlan incendio en basurón municipal de Culiacán tras casi 12 horas activo

El incendio en el basurón municipal de Culiacán fue controlado por las autoridades tras casi 12 horas activo, informó la Dirección Municipal de Protección Civil.
El siniestro, reportado desde la medianoche de este viernes, se propagó y permaneció activo hasta alrededor de las 12:30 horas.
Protección Civil Municipal precisó que, como parte de un operativo especial, se habilitó el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa como posible albergue para familias asentadas en el relleno sanitario.
No obstante, la dependencia indicó que no fue necesario trasladar a personas al recinto.
Durante un recorrido realizado cerca de las 13:00 horas, se constató que en las zonas bajas y más cercanas a la entrada del basurón, personal de la Policía Municipal y la Guardia Nacional realizaba patrullajes de supervisión y proximidad, sin evacuar a familias.
Sin embargo, en las partes altas del relleno sanitario, más cercanas al punto de origen del incendio, fue necesario desalojar a las personas para permitir a los cuerpos de emergencia realizar las labores de control.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado el origen del incendio, el cual ya se encuentra bajo control.