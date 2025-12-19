Seguridad
|
Fuego controlado

Controlan incendio en basurón municipal de Culiacán tras casi 12 horas activo

Aunque no se evacuó los asentamientos en la zona baja del relleno sanitario, tuvo que desalojarse en las partes altas para que cuerpos de emergencias desplegaron trabajos
Humberto Quintero |
19/12/2025 14:47
19/12/2025 14:47

El incendio en el basurón municipal de Culiacán fue controlado por las autoridades tras casi 12 horas activo, informó la Dirección Municipal de Protección Civil.

El siniestro, reportado desde la medianoche de este viernes, se propagó y permaneció activo hasta alrededor de las 12:30 horas.

Protección Civil Municipal precisó que, como parte de un operativo especial, se habilitó el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa como posible albergue para familias asentadas en el relleno sanitario.

No obstante, la dependencia indicó que no fue necesario trasladar a personas al recinto.

$!Controlan incendio en basurón municipal de Culiacán tras casi 12 horas activo

Durante un recorrido realizado cerca de las 13:00 horas, se constató que en las zonas bajas y más cercanas a la entrada del basurón, personal de la Policía Municipal y la Guardia Nacional realizaba patrullajes de supervisión y proximidad, sin evacuar a familias.

Sin embargo, en las partes altas del relleno sanitario, más cercanas al punto de origen del incendio, fue necesario desalojar a las personas para permitir a los cuerpos de emergencia realizar las labores de control.

$!Controlan incendio en basurón municipal de Culiacán tras casi 12 horas activo

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el origen del incendio, el cual ya se encuentra bajo control.

#Culiacán
#Seguridad
#Incendio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube