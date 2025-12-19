$!Controlan incendio en basurón municipal de Culiacán tras casi 12 horas activo

El incendio en el basurón municipal de Culiacán fue controlado por las autoridades tras casi 12 horas activo, informó la Dirección Municipal de Protección Civil.

El siniestro, reportado desde la medianoche de este viernes, se propagó y permaneció activo hasta alrededor de las 12:30 horas.

Protección Civil Municipal precisó que, como parte de un operativo especial, se habilitó el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa como posible albergue para familias asentadas en el relleno sanitario.

No obstante, la dependencia indicó que no fue necesario trasladar a personas al recinto.