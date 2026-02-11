$!Convoy de fuerzas especiales y Marina recorre la sindicatura de la Villa de Ahome

AHOME._ Una inusual movilización de fuerzas federales rompió la rutina de la sindicatura de la Villa de Ahome durante la tarde de este miércoles, donde un convoy conformado por elementos de la Marina, Ejército y grupos especiales de la Federación ingresó a la comunidad, provocando expectación y nerviosismo entre los habitantes.

El despliegue táctico fue visible alrededor de las 14:00 horas, cuando una columna de más de 10 unidades oficiales, incluyendo vehículos artillados y camionetas de la Guardia Nacional, fue avistada transitando desde la carretera Internacional México 15 (tramo Los Mochis) hacia el corazón de la sindicatura.

De acuerdo con testigos, el operativo no se limitó al patrullaje preventivo. Entre las corporaciones participantes se identificó a personal de la Unidad Nacional de Operaciones, adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal conocidos comúnmente como el equipo de “Los Harfuch”, lo que sugiere labores de inteligencia de alto nivel en la zona.