Culiacán refuerza seguridad: Policía Municipal desplegará a todos sus agentes durante el operativo decembrino

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) anunció que se encuentra lista para poner en marcha el Operativo Preventivo de Seguridad Coordinada “Guadalupe–Reyes 2025-2026”, el cual se desplegará en la zona urbana y rural de Culiacán.

A través de un comunicado, la dependencia informó que la totalidad de los agentes de la Unidad Preventiva y de Vialidad participará en acciones disuasivas mediante recorridos itinerantes, estacionarios y de proximidad. Además, se reforzarán las estrategias para mantener las vialidades libres, expeditas y con patrullaje preventivo en plazas, corredores bancarios y áreas de alta movilidad, con apoyo del sistema de videovigilancia C4i.

El dispositivo abarcará desde las celebraciones del 12 de diciembre, Día de la Virgen, hasta el 6 de enero, Día de Reyes. Durante este periodo, corporaciones de seguridad y auxilio de los tres órdenes de gobierno coordinarán esfuerzos en la capital sinaloense, así como en sindicaturas y municipios colindantes.

Como parte de las acciones complementarias, la SSPyTM continuará implementando el programa “Déjate Ver”, dirigido al retiro de polarizados fuera de norma, y fortalecerá las labores informativas y preventivas sobre el uso de pirotecnia, exhortando a la ciudadanía a evitar riesgos y reportar su venta irregular.

El operativo contará con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal Preventiva, además de cuerpos de emergencia como Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil Estatal y Municipal. Las acciones estarán enfocadas en salvaguardar la integridad de las personas y la protección de su patrimonio durante la temporada decembrina.