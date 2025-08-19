$!Desaparece agente de Tránsito en San Ignacio; familia acusa falta de apoyo del alcalde

SAN IGNACIO._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha para localizar a Francisco Javier Salcido Gamboa, agente de tránsito municipal de San Ignacio, quien fue reportado como desaparecido el pasado 17 de mayo de 2025.
De acuerdo con la información oficial, el agente vial tiene 39 años, mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez morena, complexión media, cabello lacio castaño claro y ojos grandes de color café oscuro.
Al momento de su desaparición vestía una camisa tipo polo gris, pantalón de mezclilla azul marino y zapatos de vestir color azul con agujetas. Fue visto por última vez en la localidad de El Cantón, perteneciente a San Ignacio, alrededor de las 11:15 horas del sábado 17 de mayo. Desde entonces se desconoce su paradero.
Familiares del agente han solicitado apoyo a las autoridades municipales; sin embargo, señalaron que el alcalde Luis Fernando Loaiza Bañuelos no ha mostrado disposición para ayudarlos en la búsqueda.
Familiares ha. Solicitado el apoyo de la ciudadanía a proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa puso a disposición el número 669 327 8424 o el correo cebpdsinaloa@sinaloa.gob.mx para cualquier información que ayude a localizar a Francisco Javier.