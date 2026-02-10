$!Desaparecen dos adolescentes en Culiacán y Mazatlán

CULIACÁN. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber para localizar a Edgar Alexander García Rivera y Ángel Manuel Angulo Aramburo, ambos menores de edad, de quienes se desconoce su paradero tras salir de sus respectivos domicilios en los municipios de Mazatlán y Culiacán.

En el puerto de Mazatlán se busca a Edgar Alexander García Rivera, también de 14 años de edad. Según la ficha, el adolescente salió de su domicilio en la colonia Benito Juárez desde el pasado 2 de febrero; sin embargo, la denuncia formal ante las autoridades se interpuso apenas este lunes.

Al momento de su desaparición, Edgar Alexander vestía totalmente de negro (pantalón, sudadera y tenis) y tiene una cicatriz de aproximadamente dos centímetros en el abdomen.