$!Desaparecen dos adolescentes en Culiacán y Mazatlán

CULIACÁN. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber para localizar a Edgar Alexander García Rivera y Ángel Manuel Angulo Aramburo, ambos menores de edad, de quienes se desconoce su paradero tras salir de sus respectivos domicilios en los municipios de Mazatlán y Culiacán.
En el puerto de Mazatlán se busca a Edgar Alexander García Rivera, también de 14 años de edad. Según la ficha, el adolescente salió de su domicilio en la colonia Benito Juárez desde el pasado 2 de febrero; sin embargo, la denuncia formal ante las autoridades se interpuso apenas este lunes.
Al momento de su desaparición, Edgar Alexander vestía totalmente de negro (pantalón, sudadera y tenis) y tiene una cicatriz de aproximadamente dos centímetros en el abdomen.
Por otro lado, en la capital del estado, se reportó la desaparición de Ángel Manuel Angulo Aramburo, de 14 años. De acuerdo con el resumen de los hechos, el menor fue visto por última vez este lunes 9 de febrero al salir de una vivienda en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán.
Ángel Manuel vestía pantalón y playera azul con botas negras; como señas particulares, se destaca que tiene los pómulos de color rojizo.
En ambos casos, la autoridad ministerial considera que la integridad de los menores se encuentra en riesgo, toda vez que pueden ser víctimas de la comisión de algún delito.
Las autoridades han puesto a disposición los números (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 para cualquier información que ayude a dar con su ubicación.