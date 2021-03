Detenido por asesinato en Zona Dorada es policía de la Fiscalía estatal: SSPM de Mazatlán

Uno de los cuatro detenidos como sospechosos de asesinar a un hombre en un restaurante en la zona turística el domingo por la tarde, donde también resultó herida una mujer, es elemento activo de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, confirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal.

Otro es un agente jubilado de la extinta Policía Ministerial, mientras que los otros dos son civiles, dijo Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

”Uno de ellos creo sí es efectivo (de la FGJE), es uno el activo, un jubilado y los demás son civiles, así tengo entendido, así tengo el informe yo”, añadió.

Agregó que tras el reporte de la agresión a balazos en un restaurante ubicado en la Avenida Camarón Sábalo, donde una persona murió en el lugar, el personal de la corporación a su cargo acudió y localizó un vehículo en el cual huyeron los presuntos responsables.

”Se recibió el informe, acudimos inmediatamente, se dio la localización de un vehículo en el cual habían huido, se le persiguió a otro vehículo en actitud sospechosa, otros dos vehículos, ya los tenemos asegurados, son cuatro personas, un arma de fuego, dinero en efectivo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente”, continuó el titular de la SSPM.

Ante versiones de que presuntamente uno de los cuatro detenidos era elemento activo o ex elemento de la SSPM, personal de dicha corporación descartó que sea así.

Por su parte el Alcalde sustituto, José Manuel Villalobos Jiménez, dijo no tener ningún informe de que alguna de las personas detenidas como sospechosas de dicho ataque a balazos sea elemento activo o ex elemento de la SSPM.

Por su parte el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, al ser cuestionado por personal de medios de comunicación en Culiacán si con relación a dichos hechos violentos fueron detenidos policías en Mazatlán, dijo no tener ningún reporte de ello.

”Nosotros no tenemos ahorita ningún reporte, no se nos ha puesto a disposición a nosotros a ningún funcionario de la institución por la comisión de uno o varios delitos, nosotros no hemos recibido, no tenemos a disposición a ninguna persona”, expresó Ríos Estavillo.

La SSPM dio a conocer que dos de los detenidos son José Rosario “N”., de 41 años, con domicilio en Culiacán, y Arturo “N”, de 36 años, vecino de este puerto, a quienes se les aseguró una pistola tipo .9 milímetros, cuatro radios de comunicación de diferentes marcas y 97 mil 500 pesos, entre otros.

Dos de los cuatro detenidos ya fueron puestos a disposición de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República en este puerto y los otros dos estaban bajo resguardo hoy de la SSPM, dio a conocer públicamente Alfaro Gaxiola.