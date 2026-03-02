Seguridad
Detienen a 13 con arsenal y explosivos en Elota

Tras un operativo en La Cruz de Elota, elementos del Ejército y la Policía Estatal detuvieron a 13 personas con fusiles Barrett y 98 explosivos. Autoridades federales no precisaron detalles del arresto
02/03/2026 11:04
ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a 13 personas en La Cruz, Elota, a quienes les aseguraron un arsenal que incluye armas de grueso calibre, 98 artefactos explosivos artesanales y más de mil cartuchos.

La información fue difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de un comunicado conjunto. No obstante, el reporte oficial omite precisar la fecha exacta del operativo o las circunstancias específicas en las que se realizaron las detenciones.

De acuerdo con los datos proporcionados, a las 13 personas, a quienes se les incautó un fusil Barrett, dos ametralladoras, 15 armas largas, 49 cargadores y mil 440 cartuchos.

Además del armamento y los explosivos, las autoridades aseguraron ocho chalecos tácticos, una cuatrimoto, dos vehículos tipo racer y cuatro automóviles, uno de ellos con blindaje artesanal. Según el informe federal, todas las unidades contaban con reporte de robo.

