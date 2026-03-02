$!Detienen a 13 con arsenal y explosivos en Elota

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a 13 personas en La Cruz, Elota, a quienes les aseguraron un arsenal que incluye armas de grueso calibre, 98 artefactos explosivos artesanales y más de mil cartuchos.

La información fue difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de un comunicado conjunto. No obstante, el reporte oficial omite precisar la fecha exacta del operativo o las circunstancias específicas en las que se realizaron las detenciones.