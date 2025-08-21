$!Detienen a 14 presuntos criminales en operativos simultáneos en Edomex, Jalisco y Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO. _ En una serie de operativos simultáneos realizados en el Estado de México, Jalisco y Nayarit, autoridades federales detuvieron a 14 personas y aseguraron armas, explosivos, equipo táctico y vehículos, como parte de una acción coordinada para desmantelar una célula criminal dedicada a la compra, modificación y venta de armamento.

Los operativos fueron encabezados por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.