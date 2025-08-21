$!Detienen a 14 presuntos criminales en operativos simultáneos en Edomex, Jalisco y Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO. _ En una serie de operativos simultáneos realizados en el Estado de México, Jalisco y Nayarit, autoridades federales detuvieron a 14 personas y aseguraron armas, explosivos, equipo táctico y vehículos, como parte de una acción coordinada para desmantelar una célula criminal dedicada a la compra, modificación y venta de armamento.
Los operativos fueron encabezados por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.
En el operativo, encabezado por personal naval en coordinación con la FGR y la SSPC, se ejecutaron un cateo en el Estado de México, otro en Nayarit y 14 más en Jalisco, con el objetivo de desarticular una célula delictiva vinculada a un grupo criminal con amplia presencia en la región, cuya principal actividad era la compra, modificación y venta de armas.
Como resultado de los operativos simultáneos, se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión que derivaron en la detención de siete presuntos operadores de primer nivel, identificados con funciones de jefes de plaza y responsables de logística y finanzas dentro de la estructura criminal. Además, fueron capturados tres integrantes de segundo nivel, presuntamente dedicados a la compra, modificación y venta de armas.
Durante los cateos también fueron detenidas cuatro personas más, entre ellas una encargada de custodiar una bodega donde se almacenaban artículos de armamento y equipo táctico.
En total, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.
Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica. Para el traslado y custodia se contó con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.