$!Detienen a civil armado con fusil AK-47 tras persecución en el fraccionamiento Valle Alto de Culiacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron a un civil que portaba un fusil con cargador abastecido en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.

Durante recorridos de vigilancia, los agentes observaron al individuo, quien intentó huir al notar la presencia de la autoridad. Tras una breve persecución, fue alcanzado y se le confiscó un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, equipado con un cargador de disco con 64 cartuchos útiles.