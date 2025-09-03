$!Detienen a dos civiles armados en Culiacán durante operativo de la Policía Estatal

CULIACÁN. _ Dos civiles fueron detenidos en Culiacán por elementos de la Policía Estatal Preventiva, tras ser sorprendidos a bordo de un vehículo en el que transportaban un arma de fuego, tres cargadores abastecidos y varios teléfonos celulares.

La detención se realizó durante un operativo de vigilancia sobre la carretera México 15, en dirección de norte a sur, a la altura de una bodega y un motel. De acuerdo con el informe oficial, agentes que patrullaban la zona en moto detectaron un automóvil Chevrolet con actitud sospechosa y le marcaron el alto. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso, por lo que los elementos procedieron a interceptarlo.