$!Detienen a dos civiles armados en Culiacán durante operativo de la Policía Estatal

CULIACÁN. _ Dos civiles fueron detenidos en Culiacán por elementos de la Policía Estatal Preventiva, tras ser sorprendidos a bordo de un vehículo en el que transportaban un arma de fuego, tres cargadores abastecidos y varios teléfonos celulares.
La detención se realizó durante un operativo de vigilancia sobre la carretera México 15, en dirección de norte a sur, a la altura de una bodega y un motel. De acuerdo con el informe oficial, agentes que patrullaban la zona en moto detectaron un automóvil Chevrolet con actitud sospechosa y le marcaron el alto. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso, por lo que los elementos procedieron a interceptarlo.
Una vez detenido el vehículo, se realizó una inspección que derivó en el aseguramiento un arma de fuego marca Glock calibre 9 mm, tres cargadores abastecidos y 10 celulares.
Tanto los dos ocupantes, como el automóvil y los objetos encontrados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes.
La acción fue realizada de manera coordinada entre la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las fiscalías General de la República y del Estado.