Detienen a dos hombres por robo a comercios en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), señalados como probables responsables del delito de robo a establecimientos comerciales en distintos puntos de la ciudad.

En el primer caso, Arnoldo “N.”, de 54 años de edad, fue arrestado tras ser sorprendido cuando presuntamente sustraía mercancía de un supermercado.

En un hecho separado, ocurrido en una tienda de conveniencia, Arón “N.”, de 50 años, fue detenido luego de cometer un robo mediante amenaza verbal. Al momento de su aseguramiento, los agentes le encontraron 270 pesos en efectivo, presuntamente producto del ilícito.

Ambos individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley.